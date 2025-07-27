В Нефтеюганске задержали юных дебоширов

Накануне, 25 июля, в Нефтеюганске возле жилого дома в 12‑м микрорайоне двое подростков напали на сотрудников ППС, которые находились при исполнении. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«Подозреваемые 2007 и 2008 годов рождения применили насилие в отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы. <…> Преступные действия были пресечены сотрудниками полиции во взаимодействии с прибывшими на место сотрудниками вневедомственной охраны управления Росгвардии», – говорится в сообщении.

В региональном управлении МВД уточнили, что конфликт начался после того, как сотрудники ППС сделали замечание компании пьяных молодых людей, нарушавших общественный порядок. Требования прекратить противоправные действия проигнорировали, а двое из них оказали сопротивление и применили насилие, передают РИА Новости.

В настоящий момент дебоширы задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения.