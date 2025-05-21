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​Молодой активист унизил уборщицу в Нефтеюганске ‒ его исключили из партии

В Югре скандал в библиотеке привел молодого активиста к исключению из «Единой России»

​Молодой активист унизил уборщицу в Нефтеюганске ‒ его исключили из партии
Фото и видео: siapress.ru, Альберт Афлятунов / vk.com

В Нефтеюганске разгорелся скандал после публикации видео, на котором активист «Молодой гвардии Единой России» Альберт Афлятунов в грубой форме оскорбляет уборщицу. Инцидент произошел в здании библиотеки, где располагается местное отделение партии. Видео со скандалом опубликовал сам Афлятунов в своих соцсетях.

Конфликт возник в выходной день. Молодой активист потребовал пустить его в здание, заявив, что он «работает с администрацией», а женщина, отказавшаяся его пропускать, якобы «только полы моет». Он несколько раз подчеркнул, что «будет тут всем заправлять» и «контролировать процессы», а также указал, что каждый занимается «тем, чему учился».

Видео вызвало широкий резонанс среди жителей города. Многие комментаторы резко осудили поведение активиста, назвав его недопустимым.

Реакция не заставила себя ждать. Сегодня, 21 мая, на заседании местного партийного совета было принято решение исключить Афлятунова из партии «Единая Россия». Об этом сообщил глава Нефтеюганска Юрий Чекунов.

«Подобное поведение недопустимо и подрывает репутацию ведущей политической партии страны в глазах общественности. Сегодня единогласным решением партийного совета Афлятунов Альберт был исключен из рядов партии «Единая Россия». Полностью поддерживаю принятое решение и резко осуждаю пренебрежительное отношение к людям, вне зависимости от профессии и рода деятельности, особенно в адрес представителей старшего поколения», ‒ написал он в своих соцсетях.

Позже сам Афлятунов «лично посетил городскую библиотеку, чтобы извиниться перед сотрудницей, с которой произошел неприятный инцидент».

«Извинения не были приняты ‒ и я полностью уважаю ее право на отказ. Цветы, которые я принес, были вручены сотрудницам библиотеки, занимающимся творчеством и культурными проектами. Благодарю их за понимание <…> Спасибо тем, кто ценит честность. Спасибо тем, кто критикует ‒ это закаляет», ‒ написал он в своих соцсетях.


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Сегодня в 16:05, просмотров: 195, комментариев: 0
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