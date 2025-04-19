На месте лыжной базы в Нефтеюганске возведут ледовую арену

В Нефтеюганске к концу 2026 года планируют построить новый спортивный комплекс с ледовой ареной. Объект возведут в рамках концессионного соглашения, общая сумма вложений составит почти 439,8 миллионов рублей. Соответствующее решение опубликовано на сайте городской думы, сообщает NEFT.

«Объект намерены построить на участке улице Ленина, где сейчас размещается лыжная база. Концессионер должен будет подготовить территорию для строительства, разработать проект и возвести само здание. При этом во время строительства власти города выплатят ему капитальный грант в 263,8 млн рублей», – передает издание.

Площадь двухэтажного здания составит не менее 3,3 тысячи квадратных метров. Внутри разместят хоккейный корт с трибунами на 150 зрителей, пункт проката коньков и кафе. Согласно документу, объект должен быть введен в эксплуатацию не позднее декабря 2026 года.