В Нефтеюганске мужчина убил друга и спрятал тело под цементом

В Нефтеюганске завершили расследование уголовного дела об убийстве, которое произошло еще в октябре 2023 года. Местный житель задушил 35-летнего мужчину, завернул тело в палас, вывез на пустырь и засыпал труп цементной смесью. Об этом сообщает СУ СК РФ по ХМАО.

«По данным следствия, в один из дней октября 2023 года обвиняемый в ходе конфликта с потерпевшим задушил мужчину, завернул его тело в палас, а после этого вывез на окраину города, где оставил на пустыре, засыпав цементной смесью», – передают в источнике.

По подозрению в убийстве задержали 36-летнего знакомого погибшего. Дело передано в суд для рассмотрения.