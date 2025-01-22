Водитель такси получил ножевое ранение в шею от пьяного пассажира в Нефтеюганске

В Нефтеюганске пьяный пассажир такси во время поездки напал на водителя и ударил его ножом в шею. Нападавшего задержали, на него завели уголовное дело, сообщает СУ СКР по ХМАО.

«По версии следствия, вечером 13 января 2025 года в г.Нефтеюганске обвиняемый вместе с другом в состоянии опьянения вызвали такси, на котором отправились к месту назначения. Во время движения обвиняемый стал агрессивно себя вести и нанес водителю ножевое ранение в область шеи. Испугавшись произошедшего, второй пассажир выбежал из машины», – передают в источнике.

Раненый таксист смог самостоятельно выбраться из машины, а помощь ему оказал проезжавший мимо автомобилист. Он вызвал скорую помощь и полицию, а также задержал нападавшего до приезда правоохранителей.

На допросе обвиняемый заявил, что плохо помнит события поездки.