В Нефтеюганске на жителя Омска возбудили уголовное дело после ДТП с погибшим

Полиция ХМАО возбудила уголовное дело против 55-летнего жителя Омска. Он стал виновником смертельного ДТП с большегрузами, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганску.

«В отношении 55-летнего жителя Омска следственным отделом ОМВД России по Нефтеюганску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Предварительно установлено, что подозреваемый, управляя автомобилем «КамАЗ» при движении допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Freightliner под управлением 41-летнего жителя Сургута, а также автомобилем Sitrak под управлением 30-летнего жителя Тобольского района», ‒ говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель Freightliner умер до приезда скорой помощи. Сейчас виновник происшествия находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.