В Нефтеюганском районе при ДТП пострадал водитель

Вчера, 25 декабря, в Нефтеюганском районе столкнулись два грузовика. По предварительным данным, водитель «Volvo», при выезде с АЗС, не уступил дорогу «КАМАЗу» и въехал в него, сообщает ГАИ Югры.

«25 декабря около 15:00 на 571 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, 50-летний водитель «Volvo», по предварительным данным, при выезде с АЗС, не предоставил преимущество и допустил столкновение с «КАМАЗ», движущимся по главной дороге», ‒ указали в сообщении.

В ДТП пострадал 46-летний водитель отечественного автомобиля.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали шесть ДТП, в которых один человек погиб и шесть получили травмы.