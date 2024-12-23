В Югре после смертельного ДТП возбудили уголовное дело

Вчера, 22 декабря, на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло смертельное ДТП – столкнулись автомобили «УАЗ Пикап» и «Киа К5». Полиция возбудила уголовное дело, сообщили УМВД России по ХМАО в своих соцсетях.

«В отношении водителя автомобиля «УАЗ Пикап» следственным отделом ОМВД России по Нефтеюганскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ», – указали в сообщении.

Полицейские установили, что 39-летний водитель «УАЗ Пикап» обгонял движущийся впереди автомобиль «Митсубиси Фусо», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Киа К5». В ДТП погибли пассажир и водитель иномарки, а два пассажира «УАЗа» получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.