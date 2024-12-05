В Нефтеюганской школе десять учеников заболели пневмонией

В школе №10 Нефтеюганска ввели карантин из-за вспышки пневмонии среди учеников. Информацию подтвердили в департаменте образования города, сообщает NEFT.

«Пневмонию диагностировали у десяти школьников. По нормам СанПиНа, в этом случае школу необходимо закрыть, чтобы количество заболевших не увеличилось. Поэтому все ученики учреждения с 1 по 11 класс будут обучаться в дистанционном формате до 18 декабря», – передают в источнике.

В конце ноября в Югре зарегистрировали около 48 случаев внебольничной пневмонии на 100 тысяч жителей. Почти половина заболевших – дети.