Мужчина оказался заблокирован на балконе во время пожара в Нефтеюганске

В Нефтеюганске пожарные спасли мужчину, который оказался заблокирован на балконе горящей квартиры и не смог выбраться самостоятельно. Пожар произошел в квартире на четвертом этаже жилого дома, сообщили в телеграм-канале «МЧС Ханты-Мансийского АО-Югры».

«Огнеборцы оперативно надели на него средства индивидуальной защиты. Один из спасателей сосредоточился на тушении очага, чтобы снизить температуру, в то время как двое остальных вытащили мужчину на лестничную площадку. Спасенный был без сознания, его передали медицинской бригаде скорой помощи», – передают в источнике.

Из здания эвакуировали 15 человек, площадь пожара составила 11 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки или неосторожное обращение с огнем.