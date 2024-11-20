Врачи ХМАО спасли пенсионера с внутренним кровотечением, вызванным язвой

В БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив» в тяжелом состоянии поступил 73-летний пациент с внутренним кровотечением, вызванным язвенной болезнью. С начала заболевания прошло около трех суток. Мужчину доставили в отделение реанимации, где врачи выполнили остановку внутренней кровопотери, сообщает депздрав ХМАО.

«В случае с такими возрастными пациентами, у которых в анамнезе, к тому же, довольно много хронических заболеваний, которые могут стать причиной осложнений во время лечения, важно не только полное обследование пациента, но и мультидисциплинарный подход к лечению: совместная работа хирургов, эндоскопистов, реаниматологов», ‒ объяснил заведующий хирургическим отделением №1, врач–хирург Василий Зубик.

После остановки кровотечения пациент еще три дня находился в отделении реанимации. Затем его перевели в хирургическое отделение, для продолжения лечения. На сегодняшний день мужчина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.