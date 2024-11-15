Нефтеюганские врачи спасли югорчанина после внезапной остановки сердца

В Нефтеюганске врачи скорой помощи спасли жизнь югорчанину, у которого произошла клиническая смерть. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения в своей группе во «ВКонтакте».

Пациент не наблюдался у врачей, не имел хронических заболеваний и не проходил регулярное лечение. По словам очевидцев, он внезапно потерял сознание на улице.

«По прибытию медики констатировали клиническую смерть и одномоментно начали сердечно-легочную реанимацию. Бригада в составе: Лидии Радаевой, Павла Дрягина и Натальи Конидеевой, сработала виртуозно, «завели» пациента и вернули его к жизни», – поделились в источнике.

После восстановления пациент пришел лично поблагодарить бригаду за спасение жизни.