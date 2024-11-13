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​Экс-замглавы Нефтеюганска подозревается в мошенничестве

На экс-замглавы Нефтеюганска возбудили уголовное дело о мошенничестве

​Экс-замглавы Нефтеюганска подозревается в мошенничестве
Фото: СУ СК РФ по ХМАО

В ХМАО на бывшего заместителя главы Нефтеюганска возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Он действовал с еще несколькими лицами. Ущерб составил 17 миллионов рублей, сообщает СУ СК РФ по ХМАО.

«Нефтеюганским межрайонным следственным отделом СУ СК России по ХМАО по материалам РУФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, в составе которой бывший заместитель главы города Нефтеюганска. В зависимости от роли и степени участия каждого фигуранты подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», ‒ указали в сообщении.

По версии следствия, экс-замглавы Нефтеюганска изменил назначение земельного участка в 17 микрорайоне города. Там должны были построить художественную галерею и учреждении образовательной и творческой деятельности для горожан. Однако на территории появился другой объект.

«В результате мошеннических действий на этом участке был построен другой объект, а сам участок в январе 2023 года был продан на льготных условиях трем индивидуальным предпринимателям. После этого в целях систематического извлечения прибыли от возведенного здания подозреваемые передали здание для ведения коммерческой деятельности сетевого магазина», ‒ добавило следственное управление.

В настоящий момент по уголовному дело проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства преступления.


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Сегодня в 11:55, просмотров: 155, комментариев: 0
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