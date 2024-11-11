В ХМАО прокуратура организовала проверку после гибели двух детей в ДТП

В минувшую субботу, 9 ноября, в Югре в ДТП погибли три человека, одна, позже стало известно, что погибших четверо ‒ двое из них дети. Нефтеюганская межрайонная прокуратура начала проверку, говорится на сайте прокуратуры ХМАО.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», ‒ говорится в сообщении.

В настоящий момент прокуратура возбудила уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).