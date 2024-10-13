Жители Нефтеюганска пожаловались Бастрыкину на незаконный съем квартиры мигрантами

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома в Нефтеюганске. По словам горожанки, собственница одной из квартир уже длительное время нелегально предоставляет ее для проживания, в том числе мигрантам. Постояльцы регулярно нарушают общественный порядок, не соблюдают санитарные нормы и повреждают общедомовое имущество.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Викторовичу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», – передает информационный центр СК России.

Также в обращении местной жительницы говорилось, что многочисленные жалобы в компетентные органы результатов не принесли. Жильцы дома, в том числе и семьи с детьми опасаются за свою безопасность.