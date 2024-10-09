В Нефтеюганске врачи избавили женщину от шестилетних мучений

Врачи Нефтеюганска помогли пациентке справиться с некрозом кости, избавив ее от шестилетних мучительных болей, сообщает Депздрав Югры.

В прошлом году травматолог-ортопед из Нефтеюганска Евгений Саттаров, отправился в Макеевку, где к нему обратилась женщина с серьезным заболеванием опорно-двигательного аппарата. Ей срочно требовалась операция по замене сустава – единственный шанс избежать инвалидности и избавиться от мучительных болей, преследовавших ее на протяжении шести лет.

«У нее было серьезное заболевание опорно-двигательного аппарата. Она нуждалась в проведении высокотехнологичной операции по замене сустава. И конечно же я не мог остаться в стороне. После консультации с заведующим нашего травматологического отделения и главным внештатным травматологом Югры, было принято решение о выделении квоты и проведении операции в Нефтеюганской окружной больнице», – вспоминает Евгений Саттаров.

Через несколько месяцев женщина прибыла в Нефтеюганск, где ей предоставили высокотехнологичную медицинскую помощь.

«Случай неординарный, у пациентки был запущенный асептический некроз головки бедренной кости – это когда часть кости остается без питания, в результате чего она деформируется и разрушается. Мы с коллегами выполнили тотальное эндопротезирование, операция прошла успешно, уже на следующий день наша пациентка была активизирована, и спустя две недели мы готовим ее на выписку», – рассказал заведующий травматологическим отделением Александр Булбанов.

Теперь пациентку ждет длительная реабилитация, которая продлится около шести месяцев. Однако врачи уверены в успешном восстановлении и продолжат поддерживать ее на всем пути к выздоровлению.