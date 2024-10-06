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​В Нефтеюганске водитель мопеда не справился с управлением и погиб на месте ДТП

Водитель мопеда скончался в Нефтеюганске

​В Нефтеюганске водитель мопеда не справился с управлением и погиб на месте ДТП
Фото: ГАИ Югры

Накануне вечером, 5 октября, в Нефтеюганске произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель мопеда не справился с управлением, после чего и произошло столкновение с автомобилем, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 22:20 в городе Нефтеюганск, на перекрестке улиц Сургутская-Объездная, водитель 1997 года рождения, управляя мопедом «Хонда Дио», по предварительным данным, не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Мицубиси», под управлением водителя 1982 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.


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Сегодня в 10:10, просмотров: 55, комментариев: 0
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