В Нефтеюганском районе девушка отвлеклась от дороги и съехала в кювет

Вчера, 3 октября, на трассе «Обход (объездная дорога) ‒ Радужный» в Нефтеюганском районе девушка, управляя «Chevrolet» съехала в кювет. По предварительной информации, она отвлеклась от управления автомобилем, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«3 октября около 08:40 на седьмом километре автодороги «Обход (объездная дорога) – Радужный» в Нефтеюганском районе, девушка, управляя «Chevrolet», по предварительным данным, отвлеклась от управления транспортным средством, допустила занос автомобиля с последующим съездом на левую обочину и опрокидыванием в придорожный кювет», ‒ указали в сообщении.

В результате ДТП 28-летняя автоледи получила травмы.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых четыре человека получили травмы, в том числе два ребенка.