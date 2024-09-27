Полиция Нефтеюганска раскрыла кражу велосипеда

Накануне в дежурную часть ОМВД России по Нефтеюганску обратилась 36-летняя горожанка. Она рассказала, что оставила велосипед в подъезде своего дома, а позже обнаружила его пропажу. Вором оказался 33-летний местный житель, сообщает полиция Нефтеюганска в своих соцсетях.

«В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что хотел велосипед продать. В настоящее время велосипед изъят. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», ‒ указали в сообщении.

Материальный ущерб составил 12 600 рублей. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.