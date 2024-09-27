Прокуратура проверит гору мусора, которая привела к травме ребенка в Нефтеюганске

Прокуратура Нефтеюганска проводит проверку после инцидента с травмированием несовершеннолетнего из-за горы мусора, сообщает пресс-служба ведомства.

«По информации, опубликованной в СМИ, ребенок, пытаясь обойти разбросанные возле мусорных контейнеров твердые коммунальные отходы, упал и травмировал спину», – рассказали в источнике.

Мама пострадавшего ребенка собирается обращаться в прокуратуру, чтобы получить компенсацию за расходы на реабилитацию, заявила она в публикации в группе во «ВКонтакте» «Это Юганск, детка».

«Ребенок сейчас находится в больнице. Я планирую взять видео с камер Электронного Юганска и буду добиваться через прокуратуру, чтобы виновные компенсировали расходы на реабилитацию», – заявила родитель.

Администрация города в комментариях сообщила, что подрядная организация убрала гору мусора на контейнерной площадке.

«Подрядная организация проводит вывоз мусора из контейнерных баков каждый день. Крупногабаритный мусор вывозят раз в 10 дней или по заявке жильцов», – сказано в сообщении.

В настоящее время прокуратура устанавливает все детали происшествия и проверяет, насколько соблюдались правила обращения с отходами – в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.