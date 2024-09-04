Ребенок пострадал в батутном центре Нефтеюганске из-за халатности предпринимателя

В Нефтеюганске осудят предпринимателя из-за травмирования 11-летнего ребенка в его батутном центре. Он обвиняется в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, сообщают на сайте СУ СК РФ по ХМАО.

«В марте 2024 года 11-летний посетитель комплекса получил травму, причинившую легкий вред здоровью. Кроме этого, следствием установлено, что к работе на комплексе был привлечен инструктор, который не был подготовлен и обучен безопасным способам эксплуатации аттракциона», – сообщают в источнике.

После инцидента предприниматель устранил выявленные нарушения, однако дело уже получило развитие: были собраны достаточные доказательства для передачи их в суд.

Раннее в Югорске владельцев аттракционов оштрафовали за нарушения при эксплуатации.