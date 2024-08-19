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​Матери трех детей из Нефтеюганска пришлось доказывать свою многодетность

Прокуратура встала на защиту матери трех детей из Нефтеюганска

​Матери трех детей из Нефтеюганска пришлось доказывать свою многодетность
Фото: ru.freepik.com

В Нефтеюганске межрайонная прокуратура Югры выявила нарушения в исполнении законодательства о социальной защите многодетных семей. В ходе проверки было установлено, что жительница Нефтеюганска, мать троих детей, обращалась в местное управление социальной защиты населения с заявлением о признании ее семьи многодетной, однако ей отказали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

«Установлено, что жительница г. Нефтеюганска, имеющая троих детей, обращалась в территориальный отдел управления социальной защиты населения, опеки и попечительства с заявлением об оформлении ее семье статуса многодетной.Однако чиновники в этом отказали, ссылаясь на отсутствие постоянной регистрации по месту жительства на территории автономного округа»,– сообщается на сайте прокуратуры.

Межрайонный прокурор обратился в суд с требованием признать факт проживания женщины и ее детей на территории региона. Суд удовлетворил иск, и семье был официально присвоен статус многодетной с последующей выдачей соответствующего удостоверения.


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Сегодня в 11:56, просмотров: 79, комментариев: 0
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