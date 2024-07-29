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Не опять, а снова: ​десять кандидатов заявились на должность главы Нефтеюганска

Конкурс по отбору кандидатур на пост главы Нефтеюганска состоится 2 августа

Не опять, а снова: ​десять кандидатов заявились на должность главы Нефтеюганска
Фото: Дума Нефтеюганска

В Нефтеюганске завершился прием документов от претендентов на место главы города. В итоге на должность мэра вновь заявились десять человек. Об этом рассказали в Думе Нефтеюганска.

«Напомним, документы от претендентов на вакантное место главы города принимались с 8 по 27 июля включительно. Конкурс по отбору кандидатур состоится 2 августа 2024 года в 10:00 в малом зале городской администрации. В 16:00 на заседании Думы Нефтеюганска пройдет очное голосование. Местным парламентариям предстоит выбрать нового главу муниципалитета», − говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее в Нефтеюганске во второй раз сорвались выборы мэра. Ни один из кандидатов не удовлетворил комиссию качеством своих докладов.


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Сегодня в 10:56, просмотров: 173, комментариев: 0
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