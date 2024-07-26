Водитель автобуса почти устроил ДТП на дороге Нефтеюганска

Накануне в соцсетях распространили видео из Нефтеюганска, где водитель «ПАЗ» выехал на полосу встречного движения, создавая угрозу для других участников дорожного движения. Злостного нарушителя ПДД уже нашли и привлекли к административной ответственности, рассказали в Госавтоинспекции Югры.

«Госавтоинспекторы установили личность нарушителя - им оказался житель Омской области 1964 года рождения. В отношении водителя составили административный материал, предусмотренный ч.4 ст.12.15 КоАП РФ», − говорится в сообщении.

За сутки на дорогах округа не зарегистрировали ни одного ДТП с пострадавшими. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 14 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 86 водителей и 108 − за нарушение правил перевозки детей.