В Нефтеюганска пострадал 40-летний водитель «Ваз»

Накануне утром, 22 июля, в Нефтеюганске произошла авария из-за несоблюдения дистанции и бокового интервала. Виновник ДТП, 40-летний водитель «Ваз», получил травмы, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 07:45 на 2 км+704 м подъезд к городу Сургут в Нефтеюганском районе, 40-летний водитель автомобиля «Ваз», по предварительным данным, при перестроении с левой полосы, не выбрал безопасный боковой интервал и совершил столкновение с автомобилем «Skoda». В результате ДТП виновник автоаварии получил травмы», − говорится в сообщении.

За минувшие сутки на дорогах ХМАО зарегистрировали три ДТП, в которых трое человек пострадали.