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​Мотоциклист наехал на 12-летнюю девочку в Югре

Девочка перебегала дорогу и пострадала от наезда мотоцикла в Нефтеюганске

​Мотоциклист наехал на 12-летнюю девочку в Югре
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 21 мая, в Нефтеюганске произошло очередное ДТП с участием мотоцикла. Водитель на «BMW» наехал на девочку, которая, по предварительной информации, перебегала дорогу.

«Около 19:55 на улице Набережная в городе Нефтеюганск, 37-летний водитель, управляя мотоциклом «BMW», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который, по предварительным данным, перебегал через проезжую часть», − сообщили в Госавтоинспекции Югры.

В результате ДТП 12-летняя девочка получила травмы.

За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре аварии. Шесть человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.

Напоминаем, с начала апреля 2024 года на дорогах Югры произошло пять ДТП с участием мототехники.


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Сегодня в 09:58, просмотров: 29, комментариев: 0
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