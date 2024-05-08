В пгт. Пойковский состоялся фестиваль самодеятельного художественного творчества

28 апреля в пгт. Пойковский состоялся ежегодный фестиваль самодеятельного художественного творчества среди работников образовательных организаций Нефтеюганского района «Созвездие талантов – 2024». 120 участников из 18 образовательных организаций приняли активное участие в фестивале, который в этом году прошел под девизом «Все начинается с семьи» и был посвящен Году семьи.

Трифонова Светлана Владимировна, директор Нефтеюганского филиала Ханты-Мансийского НПФ, вручила специальные призы всем детям, которые приняли участие в выступлениях.

«Номера педагогических коллективов покорили всех зрителей в зале, профессионализм и талант участников впечатлили и вызвали бурю эмоций», – отметила Светлана Владимировна.

Ханты-Мансийский НПФ ежегодно поддерживает конкурсы профессионального мастерства среди работников образования. Специальным призом от Ханты-Мансийского НПФ отмечена семейная пара педагогов – Патрашин Ильшат Николаевич и Патрашина Диана Мушеховна – из танцевального дуэта «Рука в руке» НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ».