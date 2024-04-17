В Нефтеюганске на пешеходном переходе сбили 47-летнюю женщину

Накануне утром, 16 апреля, на улице Сургутская в Нефтеюганске произошло ДТП с пострадавшей 47-летней женщиной. По предварительной информации, ее сбил на переходном переходе «КамАЗ», сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 08:50 на улице Сургутская в городе Нефтеюганск, 20-летний водитель «Камаз», на нерегулируемом пешеходном переходе, по предварительным данным, не предоставил преимущество и допустил наезд на 47-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход получила травмы. Следует отметить, что стаж водителя составляет два года», — говорится в сообщении.

Это единственное зарегистрированное ДТП за сутки в Югре.

Ранее сургутянка на «BMW» наехала на 17-летнюю девушку.