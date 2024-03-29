Безработного рецидивиста из Нефтеюганска поймали на краже игровой приставки

В Нефтеюганске полицейские задержали подозреваемого в краже игровой приставки стоимостью более 14 тысяч рублей. Вором оказался безработный 28-летний мужчина, который ранее уже был судим за подобное беззаконие, сообщили в УМВД России по ХМАО.

«Фигурант сознался в содеянном и пояснил, что совершил кражу с корыстной целью, заложив игровую приставку в ломбард. Похищенное было изъято и возвращено законным владельцам», — указали в сообщении.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.