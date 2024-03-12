Преследующая прохожих лошадь пугает жителей города в Югре

На улицах Нефтеюганска заметили коня, который пугает прохожих. Видя человека, лошадь начинает следовать за ним по пятам. Один из таких случаев даже попал на видео. На кадрах видно, как неизвестная женщина, явно напуганная животным, пытается убежать от него, а тот продолжает ее преследовать. Видимо, думая, что это игра. Запись опубликовали в группе во «ВКонтакте» «Это Юганск, детка».

«Чья лошадь у седьмой школы? Пугает людей, бегает за ними!» – гласит подпись к ролику.

В комментариях к видео выяснилось, что у лошади есть владелец. И тот, как оказалось, сейчас активно ищет парнокопытное. А вот сам конь, кажется, присматривает нового хозяина.