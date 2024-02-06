Житель Нефтеюганска задержан полицейскими за распространение наркотиков

Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего иностранного гражданина. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенное группой лиц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

«Следствием установлено, что в феврале 2023 года обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, осуществлял сбыт наркотических средств. Он получил наркотические средства, которые в дальнейшем должен был разместить в «тайниках-закладках» на территории округа. При попытке реализовать партию наркотиков он был задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории г. Нефтеюганска», - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд для рассмотрения по существу.