Авария с пострадавшим иностранцем произошла в Нефтеюганске на улице Набережная

В понедельник, 5 февраля, на улице Набережная в Нефтеюганске произошло столкновение двух автомобилей. Пострадавшим стал 35-летний водитель «ВАЗ» − житель иностранного государства, сообщили в Госавтоинспекции Югры.

«Около 21:15 на улице Набережная в городе Нефтеюганск, 22-летний водитель «Honda», по предварительным данным, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Ваз». В результате ДТП 35-летний водитель отечественного автомобиля получил травмы», − говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых двое человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пешеход.