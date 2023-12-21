В Нефтеюганске задержали угонщика, который устроил на чужой машине два ДТП

В Нефтеюганске уроженец Кургана угнал элитную иномарку из автомойки, в которой работал. Злоумышленник на Porsche Cayenne устроил ДТП и скрылся с места происшествия. Однако вскоре его обнаружили сотрудники ДПС – водитель сильно петлял по дороге. Требованию об остановке он не подичился, началось преследование.

Пытаясь скрыться, на улице Гагарина нарушитель совершил еще одно ДТП, после чего был задержан госавтоинспекторами. За рулем находился 23-летний житель Кургана, не имеющий водительского удостоверения. Освидетельствование установило факт опьянения водителя.

«В ходе сбора материала об административном правонарушении выяснилось, что задержанный совершил угон автомобиля с территории автомойки, на которой работал. За нарушение ПДД курганец привлечен к административной ответственности. По факту угона полицейскими возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу, а угнанный автомобиль – на специализированную стоянку», – сообщили в полиции Югры.