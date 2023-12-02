В Нефтеюганске лишили прав женщину, которую дважды поймали пьяной за рулем

В Нефтеюганске оштрафовали и лишили прав женщину, которая была поймана накануне пьяной за рулем. Горожанка устроила ДТП во дворе жилого дома и отказалась от медицинского освидетельствования. В подобную историю она уже попадала в феврале этого года.

Постановлением мирового судьи судебного участка Нефтеюганского судебного района ХМАО – Югры, автоледи была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и подвергнута наказанию в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

«В настоящее время отделом дознания ОМВД России по г. Нефтеюганску по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутом административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку», – сообщили в пресс-службе ОМВД России по Нефтеюганску.