На автодороге «Нефтеюганск-Сургут» произошло ДТП из-за игнорирования дорожной разметки и знаков

Накануне, 31 октября, на автодороге «Нефтеюганск-Сургут» произошло ДТП с тремя пострадавшими. По предварительной информации, виновник аварии проигнорировал дорожную разметку и знаки, после чего выехал на полосу встречного движения.

«Около 18:00 на 40 км автодороги «Нефтеюганск - Сургут» Нефтеюганского района, 46-летний водитель «Газ», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил поочередное столкновение с транспортными средствами: «Валлай», «Лада» и «Toyota». В результате ДТП виновник автоаварии, водитель Toyota и пассажир Лады получили травмы», − сообщили в пресс-службе отделения пропаганды УГИБДД Югры.

Напоминаем, ранее в Югре в ДТП с «КамАЗом» и автобусом погибли два человека.