В Нефтеюганском районе будут судить мужчину за двойное убийство в пьяном угаре

Житель Нефтеюганского района расправился со своей бывшей женой и ее новым ухажером. Пьяный югорчанин пробрался в один из домой 10 января 2023 года, где находилась его экс-супруга с сожителем, и зарезал их ножом.

Совершив преступление, злоумышленник ударил ножом еще и очевидца, который пытался предотвратить трагедию. После совершения преступлений югорчанин ушел к своему знакомому, где вскоре был задержан сотрудниками полиции.

Сейчас обвиняемого ждет суд. Мужчине вменяют сразу несколько статей – убийство, покушение, угроза убийством, незаконное проникновение в жилище.

«По уголовному делу следователем собраны достаточные доказательства, расследование завершено. Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу», – прокомментировали следователи.