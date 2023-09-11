В выходные в Нефтеюганске произошло ДТП с летальным исходом

В субботу, 9 сентября, в Нефтеюганске произошло ДТП с одним погибшим и пятью пострадавшими. Виновником аварии стал водитель «Toyota», который поторопился на нерегулируемом перекрестке и столкнулся с «Ладой».

«Около 17:15 на улице Объездная в городе Нефтеюганск, 31-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota», по предварительным данным, на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу и допустил столкновение с транспортным средством «Лада», движущимся по главной дороге, − рассказали в пресс-службе в отделении пропаганды УГИБДД Югры. − В результате автоаварии пассажир Лады скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, водитель этого же транспортного средства и три его пассажира, а также один пассажир Toyota получили травмы».

Всего за прошедшие выходные на дорогах Югры зарегистрировали 13 ДТП, в которых два человека погибли, еще 22 − получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних велосипедиста.

Напоминаем, что ранее в аварии под Нефтеюганском пострадали четверо человек и один скончался.