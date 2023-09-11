16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  97,9241   EUR  104,8872  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Один человек погиб и еще пятеро пострадали в ДТП в Нефтеюганске

В выходные в Нефтеюганске произошло ДТП с летальным исходом

Один человек погиб и еще пятеро пострадали в ДТП в Нефтеюганске
Фото: ГАИ Югры

В субботу, 9 сентября, в Нефтеюганске произошло ДТП с одним погибшим и пятью пострадавшими. Виновником аварии стал водитель «Toyota», который поторопился на нерегулируемом перекрестке и столкнулся с «Ладой».

«Около 17:15 на улице Объездная в городе Нефтеюганск, 31-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota», по предварительным данным, на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу и допустил столкновение с транспортным средством «Лада», движущимся по главной дороге, − рассказали в пресс-службе в отделении пропаганды УГИБДД Югры. − В результате автоаварии пассажир Лады скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, водитель этого же транспортного средства и три его пассажира, а также один пассажир Toyota получили травмы».

Всего за прошедшие выходные на дорогах Югры зарегистрировали 13 ДТП, в которых два человека погибли, еще 22 − получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних велосипедиста.

Напоминаем, что ранее в аварии под Нефтеюганском пострадали четверо человек и один скончался.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:17, просмотров: 201, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутяне проявляют больше интереса к выборам, чем раньше 587
  2. ​Депутаты проголосовали на выборах в Сургуте 580
  3. ​Четыре круглогодичные волейбольные площадки построят в Сургуте 573
  4. ​Более 6 процентов сургутян проголосовали досрочно 527
  5. ​В Сургуте проголосовали почти треть избирателей — и омбудсмен Югры 518
  6. ​«Победа» выпустит фирменный рюкзак, к которому обещает не придираться 506
  7. ​Глава Сургута Андрей Филатов проголосовал на выборах 490
  8. ​МегаФон поможет организовать навигацию танкеров-газовозов в Арктике 209
  9. Один человек погиб и еще пятеро пострадали в ДТП в Нефтеюганске 201
  10. СМИ: в Сургуте водитель маршрутки избил подростка за неуплату проезда 201
  1. ​Югра сделала еще один шаг на север – два ее муниципальных района по указу президента вошли в Арктическую зону 3261
  2. ​Берег водохранилища Сургутской ГРЭС-2 стал чище 2681
  3. В Нефтеюганске ребенок выпал из окна многоэтажного дома и погиб 2060
  4. В Сургуте нашли подрядчика для сноса ресторана со скандальным прошлым 1897
  5. Жительница Ханты-Мансийска стала одним из лучших фотографов планеты 1811
  6. Сургутяне смогут сыграть постановочную свадьбу 1521
  7. ​Сургутский НТЦ уменьшился в 8 раз? 1491
  8. Чем кормят наших детей? // ФОТОРЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС 1441
  9. «На сегодняшний день сургутяне накопили долгов по алиментам в размере более 500 миллионов рублей. Сургут по этому показателю становится лидером в Югре» 1310
  10. ​Нематериальные ценности 1282
  1. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 14470
  2. «В ближайшие недели я бы советовал искать на сайтах банков новые выгодные предложения по вкладам и депозитам» 4006
  3. Куда сходить в Сургуте на выходных 12-13 августа? // АФИША 3784
  4. ​В ХМАО потеплеет до +30 градусов в первые дни рабочей недели 3350
  5. ​Идите и обрящете 3296
  6. Это взлом и провокация 3283
  7. Как развивается оленеводство в ХМАО? 3276
  8. ​Югра сделала еще один шаг на север – два ее муниципальных района по указу президента вошли в Арктическую зону 3261
  9. ​В Сургуте ночью загорелась девятиэтажка - эвакуировали 15 человек 3249
  10. ​Почему в Сургуте не хватает школ? 3040

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика