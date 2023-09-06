Врачи Нефтеюганска помогли мужчине с острой аллергией на ос

В Нефтеюганске бригада скорой помощи спасла дачника, которого укусила оса. Прибыв на место, медики увидели – состояние у пациента тяжелое. Мужчина находился без сознания в критическом состоянии.

Из разговора с супругой горожанина врач скорой помощи выяснила, что во время пребывания на своей даче, мужчина почувствовал внезапную и жгучую боль в области головы, и лишь мельком заметил улетающее от него насекомое. Через несколько минут ему стало плохо, появилось затрудненное дыхание, чувство нехватки воздуха. Состояние стремительно ухудшалось, и надежда была только на скорую помощь.

«Поставили внутривенный катетер и ввели лекарственные препараты. Через несколько минут мужчина пришел в себя, его первые слова были: «Здравствуйте, я Валера», – подчеркнули в депздраве Югры.

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