16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  95,7070   EUR  103,4765  

Новости

Больше новостей
Вы бы запретили в Сургуте прокат электросамокатов?
Комментировать
0
Вы экономите в продуктовых магазинах?
Комментировать
0
А вы купили бы «Москвич»?

Да 24.1%

Нет 67.2%

Не знаю 8.6%

Всего голосов: 116

Комментировать
0
Больше опросов

Югорчанин украл морской контейнер из приюта для животных

Полицейские Нефтеюганска вернули морской контейнер в приют для животных

Югорчанин украл морской контейнер из приюта для животных
Фото: телеграм-канал «Полиция Югры»

В Нефтеюганске из приюта для животных похитили четырехтонный морской контейнер стоимостью 400 тысяч рублей. Оказалось, что работник благотворительной организации украл его, чтобы сдать на металлолом за 58 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

«Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен ранее судимый 36-летний работник организации. Мужчина нанял спецтехнику и вывез контейнер в пункт приема металла, где сдал его на металлолом за 58 тысяч рублей», − говорится в сообщении.

Полицейские вернули морской контейнер законным владельцам. Возбуждено уголовное дело.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:25, просмотров: 84, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Властям надо озаботиться качеством отдыха в России, а не обвинять родителей в непатриотизме за отправку детей в Турцию 661
  2. ​Учителя переживут 624
  3. ​Двое югорчан отравились алкоголем, один из них скончался 590
  4. В России протестировали первый импортозамещенный самолет SJ-100 544
  5. ​Батареи в квартирах хантымансийцев нагреются на позднее 10 сентября 542
  6. Россиян в дурно пахнущей одежде не будут пускать на вокзал и в поезда 542
  7. Студентка из Нижневартовска выстрелила себе в голову во время вечеринки 534
  8. ​«В Сургуте растёт всё». Дачники закрыли сезон традиционным фестивалем «Урожай года» 516
  9. Завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора в Пыть-Яхе 506
  10. ​Если ничего не делать, то вскоре мы опять увидим доллар за 100 рублей 503
  1. ​Неизбежность 2038
  2. ​Вперёд, в прошлое 1897
  3. ​Парковочная реформа на самом деле в интересах и пешеходов, и водителей, потому что наводит порядок в этой сфере 1655
  4. ​В Тюменской области создадут образовательные кластеры в отраслях «Машиностроение» и «Дорожное строительство» 1551
  5. ​Ханты-Мансийский НПФ выплатил за полугодие 1,5 миллиарда рублей 1543
  6. Лучшие вакансии августа в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1538
  7. На автоледи из Нижневартовска, устроившую стрельбу и сбившую полицейского, завели уголовное дело 1510
  8. Ключевая ставка — 12%: как новые экономические условия отразятся на покупателях и продавцах недвижимости? 1428
  9. Скоро в школу! А готов ли ребенок? 1377
  10. «Неделя знаний со Сбером»: лекции, мастер-классы и специальные предложения для участников 1363
  1. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 13450
  2. Не в экстрасенсах дело 6413
  3. ​Ход ремонтной кампании в филиале «Сургутская ГРЭС-2» 5751
  4. Создавать колесо 4747
  5. ​Сургутская ГРЭС-2 завершила ремонт теплосетей 3621
  6. ​Сбер стал лидером ESG-рэнкинга RAEX 3515
  7. ​Сбер запустил новые накопительные продукты с высокой доходностью 3511
  8. ​Как платить налоги на дистанционке? 3508
  9. Вартовчанин зарезал свою любовницу из-за угроз раскрыть связь жене 3464
  10. ​Жильё в деталях: на что кроме цены и площади обратить внимание, выбирая квартиру 3218

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика