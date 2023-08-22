Следователи проверят информацию об отце из Нефтеюганска, который бил детей электрошокером

Следователи проверят информацию об отце, который бил детей электрошокером в Нефтеюганске. Ранее в СМИ и пабликах появились сообщения от жителей города о том, что возле одного из подъездов мужчина «стрелял» током по рукам и ногам несовершеннолетних, в то время как они плакали. После полученного замечания югорчанин поспешил удалиться.

«По поручению руководителя следственного управления СК России по ХМАО по данному сообщению организована процессуальная проверка. Действиям мужчины будет дана правовая оценка, по результатам проверки принято процессуальное решение», – рассказали в ведомстве.