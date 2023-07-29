В Югре будут судить мужчину, который нападал на отделения банков и убил приятеля пять лет назад

Жителя Нефтеюганска будут судить за преступления, которые он совершил в 2018 году в Сургуте. Как сообщает региональное отделение следственного комитета, мужчина пять лет назад во время пьяной ссоры избил своего знакомого, после чего тот скончался. С целью скрыть совершенное преступление тело убитого обвиняемый вывез из квартиры и скрылся от органов следствия.

Однако злоключения югорчанина на этом не закончились. В период с сентября по ноябрь 2018 года он совершил разбойные нападения на банковские отделения и офисы микрофинансовых организаций.

Установить личность злоумышленника и задержать его удалось только в 2022 году.

«По уголовному делу собраны достаточные доказательства. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу», – рассказали в СК Югры.