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72 жителя Нефтеюганска страдают слабоумием

Врачи Нефтеюганска рассказали, как избежать скорого наступления слабоумия

72 жителя Нефтеюганска страдают слабоумием
Фото: ru.freepik.com

В Нефтеюганске проживает 72 человека со слабоумием, все состоят на учете. 25 из них страдают деменцией (приобретенное слабоумие). Это 10 человек в возрасте от 40 до 59 лет и 15 пациентов старше 60 лет. Такие данные приводит местная ОКБ.

Доктора отмечают, что избежать скорого наступления болезни помогут ЗОЖ, правильное питание, физическая активность, чтение, хороший сон. Также стоит отказаться от курения и употребления алкоголя.

«Конечно, при появлении первых признаков, обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. И тогда вы сможете сохранить ясный ум и здоровый мозг на долгие годы», — заявляют врачи.

Напомним, что ранее медицинский психолог дал журналисту siapress.ruподробное интервью о причинах возникновения деменции.


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Сегодня в 09:47, просмотров: 117, комментариев: 0
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