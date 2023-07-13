В Нефтеюганском районе молодые люди устроили свадьбу с дрифтом и стрельбой

Молодожены и их гости так хорошо погуляли на свадьбе, что к делу подключилась полиция Нефтеюганского района. От жителей Пыть-Яха и Пойковского неоднократно поступали сообщения о том, что автомобили из кортежа во время движения устроили дрифт на улицах населенных пунктов, а их пассажиры стреляли из окон транспортных средств.

Отмечается, что машины ехали без государственных регистрационных знаков под сопровождение громкой музыки, грубо нарушая правила дорожного движения, создавая помехи и подвергая опасности других участников движения.

Полицейские установили всех участников кортежа. В отношении пяти водителей за управление автомобилем без регистрационных знаков, проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения, неуплату административных штрафов в установленный срок, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, составлено 30 административных протоколов.

«Собранные административные материалы направлены в суд для рассмотрения и решения вопроса о привлечении нарушителей к административной ответственности. В отношении 25-летнего пассажира, стрелявшего из окон во время движения, составлен административный протокол по ст. 20.13 КоАП РФ. Охолощенное оружие изъято. Свое поведение правонарушители объясняют тем, что таким образом решили выразить радость. В содеянном раскаиваются», – подчеркнули в УМВД Югры.