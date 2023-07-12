Власти Нефтеюганска ищут подрядчика для сноса аварийных домов

В Нефтеюганске ищут подрядчика для сноса двух аварийных домов в микрорайоне 11а. По информации с портала госзакупок, заплатить за демонтаж и уборку территории готовы 3,3 миллиона рублей.

Отмечается, что все жильцы домов, которые определены под снос, переселены. Здания сняты с госучета.

Ранее власти Нефтеюганска сообщали, что планируют переселить около 4000 жителей города из ветхих домов. Согласно плану на текущий год, будет ликвидировано 38 тысяч квадратных метров жилья, в 2024 — 20,1 тысяч квадратных метров.