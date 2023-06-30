Владелицу фермы в Нефтеюганском районе обязали закрыть ферму, где умирали животные

В Нефтеюганском районе закроют ферму, где массово гибли животные. К такому решению пришел арбитражный суд ХМАО. Кроме того, владелицу хозяйства обязали прекратить на территории муниципалитета и выплатить штраф.

«Взыскать с индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства Уточкиной Рузалии Садретдиновны в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 рублей», – говорится в информации, предоставленной судом.

Напомним, что ранее хозяйку фермы обвинили в издевательствах над скотом – женщина содержала животных в антисанитарных условиях, морила их голодом, из-за чего те гибли.