Губернатор Югры Наталья Комарова оценила ход строительства фильтровальной станции в Нефтеюганске

В Нефтеюганске продолжается строительство долгожданной фильтровальной станции, которая позволит обеспечить жителей города чистой водой. На сегодняшний день объект готов на 80%. Ход работы оценила губернатор Югры Наталья Комарова на заседании координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай отметила, что строительство идет по графику. В настоящее время полностью завершено устройство камер, проложены внутренние трубопроводы, завершаются работы по монтажу вентиляционных коробов.

Фильтровальная станция возводится в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Чистая вода». Цена контракта в целом составила 1 миллиард 140 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее Роспотребнадзор сделал вывод, что питьевая вода в Нефтеюганске не соответствует нормам СанПиНа. Изначально планировалось запустить станцию в апреле, однако сроки ввода в эксплуатацию перенесли на сентябрь.