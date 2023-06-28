В Нефтеюганске 18-летний мотоциклист без прав получил травмы в ДТП

Накануне, 27 июня, в Нефтеюганске сбили 18-летнего мотоциклиста. Оказалось, что молодой человек имел право на управление транспортным средством, а также передвигался без шлема.

«Около 18:00 на улице Нефтяников в городе Нефтеюганск, 33-летний мужчина, управляя автомобилем «Toyota», по предварительным данным, при выполнении маневра «поворот налево», не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом «Motolevo», движущимся во встречном направлении. В результате ДТП мотоциклист, 18-летний юноша, получил травмы», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали три ДТП. В результате аварий три человека получили травмы, в том числе один ребенок.