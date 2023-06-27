Жительница Нефтеюганска рассказала об угрозах в соцсетях и этим заинтересовались следователи

Жительнице Нефтеюганска угрожает иностранец. По словам югорчанки, ей и её ребенку угрожают убийством, в окна кидают камни и выносят двери. Этим она поделилась в телеграм-канале «Это Юганск, детка!»

«Правоохранительные органы, вам не дозвониться. Примите меры. Я не могу жить, работать спокойно. Преследует каждый день по несколько раз на день ребенка, меня. Проходу не дает. Убить угрожает. На детей говорит: поставлю на колени. Пристает к малолеткам, ко всем, к кому не лень. Угрожает, выносит дома двери, в окна камни кидает. Прошу пока, не случилась беда, убрать его», — рассказала жительница Нефтеюганска.

По данному сообщению следователями Нефтеюганского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу— Югре организована процессуальная проверка.



Изложенные в публикации доводы проверяются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.