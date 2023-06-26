В Нефтеюганске поймали водителя, который садится пьяным за руль во второй раз

В Нефтеюганске пьяный водитель иномарки устроил ДТП. По предварительным данным, владелец «Mitsubishi» не выбрал безопасную дистанцию на регулируемом перекрестке и въехал в «Nissan». Происшествие обошлось без пострадавших.

Отмечается, что до этого горе-автомобилист уже был лишен прав за нетрезвое вождение.

«Следует отметить, что виновник происшествия не первый раз управляет авто в состоянии опьянения. Будучи уже лишенным права управления за нетрезвое вождение, «недобросовестный водитель» повторно пренебрег безопасностью своей и окружающих. Процедура освидетельствования показала у водителя наличие 1,352 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе», – рассказали в ГАИ Югры.

По данным Госавтоинспекции округа, этот водитель стал одним из 129 нарушителей, севших за руль автомобиля в нетрезвом состоянии в минувшую пятницу.