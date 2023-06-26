Администрация Нефтеюганска намерена выделить 1,5 миллиона рублей на бездомных животных

Власти Нефтеюганска намерены выделить дополнительные 1,5 миллиона рублей на улов, ветеринарный осмотр и доставку четвероногих в приют. Как сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки», администрация города объявила конкурс по поиску подрядчика, который готов заняться проблемой бездомных животных.

В феврале этого года администрация Нефтеюганска уже проводила аналогичный конкурс, но начальная цена составляла 3,3 миллиона рублей. В тендере участвовали две неназванные компании. Сообщается, что контракт с победителем февральских торгов был расторгнут.

Напоминаем, что ранее власти Нефтеюганска объявили о планах потратить 6 миллионов рублей на пожизненное содержание в приютах пойманных агрессивных собак.